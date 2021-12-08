На севере Челябинской области проведут большой ремонт дорог

Задачу поставил глава региона Алексей Текслер

На прямой линии губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что в скором времени проведут ремонты дорог между Каслями и Нязепетровском и от Верхнего Уфалея в сторону Полевского Свердловской области. Из гравия их переведут в асфальтобетон. После этого планируется заняться обновлением трассы от Нязепетровска до границы со Свердловской областью. Поручение начать проектирование уже дано.



Вопрос о состоянии дорог в Нязепетровском районе поступал на сайт «спроситекслера.рф». Житель поселка Шемаха сообщал, что еще в 2011 году на совещании глав муниципалитетов говорилось о начале в 2013-м ремонта дороги от Нязепетровска до границы со Свердловской областью. Прошло уже восемь лет, а проект так и не был реализован.

«Я в Нязепетровске был несколько раз. Первый раз туда еле доехал. Дорога была в очень плохом состоянии. Речь идет о дороге Касли — Верхний Уфалей — Нязепетровск. Дорога, о которой говорит житель, — это грунтовая дорога, которая соединяет Нязепетровск со Свердловской областью. Первая задача, которая стоит, — отремонтировать дорогу от Каслей до Нязепетровска. Там 40 проблемных километров из 90. Плюс поставлена задача Верхний Уфалей соединить со Свердловской областью в направлении на Полевское. Из 20 километров в этом году уже больше половины отремонтировано. В следующем году работу завершим. Как только решим эти проблемы, начнем делать дорогу, о которой спрашивал житель Шемахи», — отметил Алексей Текслер.

При этом губернатор подчеркнул, что в регионе очень много гравийных дорог. Но при их ремонте и переводе в асфальтобетон учитывается, в частности, трафик и как часто используются они для поездок детей в школы.

Глава региона также заявил, что министерству дорожного хозяйства и транспорта поставлена задача соединить в ближайшие годы все районные центры качественными дорогами. Алексей Текслер напомнил, что регион в несколько раз увеличил финансирование на ремонт и строительство дорог. Вместе с этим выросло и количество обновляемых магистралей. Так, в 2018 году было отремонтировано 290 км дорог, а в этом — уже более 800 км.