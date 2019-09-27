Скорая помощь отказалась ехать в ветерану с деменцией в Миассе

По словам внучки, женщина представляла опасность для себя и для родных.

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В Миассе Челябинской области пожилую женщину с острым приступом деменции оставили без осмотра врачей. Внучка Анастасия несколько раз звонила оператору скорой помощи, но, к сожалению, безуспешно. Ситуацию она описала корреспонденту сайта «Первый областной».

По её словам, страшный приступ случился у бабушки 25 сентября около 23:00. Женщина начала кричать, ругаться, кидалась на девушку, пыталась с ней драться. Звала умерших родственников, разговаривала с ними, билась головой об стену. В приступе бегала по квартире и потом упала, ударившись боком. Анастасия не успела подхватить женщину.

«Около двух часов ночи я позвонила в скорую помощь. Описала ситуацию оператору, но она ответила, чтобы утром я её отправила к психиатру и сходила за таблеточками. И просто положила трубку. Минут через 10-15 я позвонила снова и попросила оператора представиться, однако она это делать отказалась. Тогда я спросила, что мне делать, потому что ситуация была очень опасная, бабушка кидалась на меня, но оператор просто снова бросила трубку»,— рассказывает Анастасия.

Уже ближе к шести утра, по словам девушки, бабушка выбилась из сил, что-то шептала про себя, плакала, еле передвигалась по квартире на четвереньках. В девять утра Анастасия позвала знакомую соседку-медсестру, и та поставила бабушке укол, после которого она уснула. Также девушка сообщила, что уже написала заявление в прокуратуру, чтобы наказали тех, кто оставил её одну в опасной ситуации.

«Сейчас бабушка ещё спит, иногда просыпается и снова засыпает. У неё уже были раньше приступы, раза два в неделю, но они были кратковременными и лёгкими. Такого ещё никогда не было. Её поведение было по-настоящему опасно как для неё, так и для меня»,— говорит Анастасия.

Также, по её словам, сама Анастасия является сиротой, её всю жизнь воспитывала бабушка. И сейчас ей безумно больно смотреть, как единственный родной человек сходит с ума и причиняет вред не только себе, но и окружающим.

По мнению медиков, случай не был экстренным, так как в телефонном разговоре женщина пояснила, что бабушка страдает психических заболеванием. Такими случаями должны заниматься специализированные врачи.

В министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что выясняются подробности ситуации.