В понедельник в Челябинскую область вернётся лето

Синоптики прогнозируют потепление до +19 градусов.

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Сегодня, 19 октября, после довольно прохладных выходных в Челябинской области вновь значительно потеплеет. Но снова ненадолго: со вторника температура воздуха начнёт падать. Подробнее о погоде на понедельник рассказали синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

Ночью в Челябинской области будет −2 градуса, в низинах похолодает до −6 градусов. К утру потеплеет до +3 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Днём синоптики прогнозируют небольшие дожди. Столбики термометров поднимутся до +14, +19 градусов. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью прогнозируют 0 градусов, без осадков. Днём потеплеет до +16 градусов. Дождей синоптики также не обещают. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

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