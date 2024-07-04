В Копейске устраняют последствия подтоплений после ливневых дождей

Здесь на отдельных территориях города поднялся уровень воды из‑за обильных осадков

В Копейске ликвидируют последствия подтоплений, вызванных сильными ливнями, которые прошли в Челябинской области с 28 по 30 июня. Из-за обильных осадков уровень воды поднялся на некоторых территориях города, а в пруды-испарители стало поступать больше воды. Сейчас специализированные организации откачивают грунтовые воды из прудов-испарителей. Также продолжается откачка воды из карьера бывшей шахты «Красная горнячка», сообщает пресс-служба администрации Копейского городского округа.

«С 30 июня по 1 июля проводились работы по откачке грунтовых вод из пруда-испарителя, расположенного на улице Менжинского. Было откачано 1800 кубометров воды. На постоянной основе проводится откачка воды двумя мотопомпами, установленными в частном секторе в поселках Бажово и Железнодорожном. С 1 по 2 июля сотрудники МЧС города помогали понизить уровень воды в низкой точке рельефа карьера Шахта № 45», — сообщил начальник отдела пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах управления гражданской защиты населения Копейского городского округа Руслан Некрасов.

На улице Международной с 2 июля работает насосная станция производительностью около 200—250 кубометров в час. Собран напорный рукав длиной 200 метров, вода сбрасывается в канаву, которая соединяется с озером Курлады. Разлив водоема устранен, уровень воды в пруде-испарителе понижен до безопасной отметки. Уже откачано около 3000 кубических метров воды.

По словам Руслана Некрасова, откачка воды в первую очередь производится в тех районах, которые сильнее всего пострадали от подтопления. Соответствующие заявки от горожан принимает единая диспетчерская служба и МУ «Городская служба заказчика». На менее подтопленных участках проводится подготовка площадок для размещения техники и оборудования для откачивания воды.

Напомним, что в мае этого года в Копейском городском округе пострадал от подтопления поселок Горняк. После проведенных работ по откачке воды, которые велись в круглосуточном режиме, ситуацию с подтоплением в поселке Горняк удалось стабилизировать.