Копейчане получат матпомощь за подтопленные дома

Распоряжение губернатора

Жильцы подтопленных грунтовыми водами домов в Копейске получат материальную помощь. О единовременных выплатах распорядился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

«Для пострадавших от подтопления предусмотрена единовременная материальная помощь в размере 20 тысяч рублей на человека и дополнительно 50 тысяч рублей на человека — в связи с частичной утратой имущества первой необходимости», — уточнили в пресс-службе.

Выплаты назначаются на основании заявления, которое можно подать в управление социальной защиты населения Копейска. Для установления факта утраты имущества первой необходимости работает специальная комиссия.

Устранение последствий повышения уровня грунтовых вод в поселках Копейского городского округа продолжается, откачка воды ведется круглосуточно и продолжится до полной ликвидации подтопления.

Ранее Первое областное информагентство также сообщало, что губернатор поручил системно решить вопрос с подтоплением поселков в Копейске. Сейчас по заказу горадминистрации разрабатывается проектно-сметная документация по водопонижению в городе.