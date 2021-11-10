В Копейске завершили ремонт дороги к поселку Горняк, на которую жаловались жители

Ремонтные работы поддержал губернатор Алексей Текслер

Ремонт дороги от поселка Горняк до Северного Рудника завершен. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Копейска.

Рабочие положили асфальт на 8 километрах дороги и дали пятилетнюю гарантию сохранности верхнего слоя. Любые недочеты, появившиеся в этот период, подрядчик устранит за свой счет. Укладку выполняли маркой асфальтобетона с улучшенными характеристиками износостойкости. Такой вид покрытия впервые применяется в Копейске. Также установили 8 новых остановочных павильонов, расчистили обочины и сделали съезды с дорожного полотна.

«Водители легковых автомобилей и автобусов говорят, что ездить стало намного приятнее — асфальт ровный на всей протяженности, подъездные карманы устроены под большой транспорт. Довольны и пассажиры: посадочные платформы стали больше, при переходе через проезжую часть не приходится, как раньше, перешагивать через лужи», — отмечают в пресс-службе администрации Копейска.

С инициативой привести в порядок межпоселковую дорогу выступил глава Копейска Андрей Фалейчик после обращений жителей. Все ремонтные работы провели при поддержке губернатора Алексея Текслера.

Напомним, накануне администрация Челябинска объявила аукцион на строительство магистральной дороги по улице 2-й Эльтонской от Трашутина до берега Первого озера стоимостью 194,5 млн рублей. На сайте госзакупок указано, что заявки принимают до 29 ноября.