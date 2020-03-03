В поддержку проведения стрит-арт фестиваля в Челябинске на здании «поселились» весенние птички

Граффитисты призывают челябинцев голосовать за регион активнее.

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В ночь на 4 марта, в социальной сети «Вконтакте» завершится голосование за право проведение фестиваля уличного искусства «Культурный код». Более сотни граффитистов-художников украсят фасады домов в трёх городах России, набравших наибольшее количество голосов.

Отметим, что на данный момент лидирует Ставропольский край. Затем идёт Татарстан, а замыкает тройку лидеров Челябинская область. Но ещё активно голосуют жители Нижнего Новгорода. Поэтому южноуральцам стоит рьяно включиться в борьбу за право проведения стрит-арт фестиваля на территории региона.

Эту затею активно поддерживают губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр Челябинска Наталья Котова, крупные спортивные организации, а также сами художники-граффитисты.

Так, к примеру, недалеко от сквера Алое Поле на стене электроподстанции появились весенние птички. Их нарисовали художники, известные по ярким и красочным рисункам, расположенных на домах по улице Труда, на Свердловском проспекте, проспекте Победы и многих других.

«Команда „Граффити Россия“ в начале зимы предложила провести фестиваль граффити в городе Челябинске, и мы получили поддержку администрации. У нас есть все возможности и творческий потенциал для реализации данного фестиваля граффити в Челябинске», — рассказали художники.

Поддержать Челябинскую область в последний день голосования вы сможете, если пройдёте по ссылке.