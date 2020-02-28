Поддержать проведение фестиваля уличного искусства в Челябинске призвала Наталья Котова

Регион значительно отстаёт от лидеров.

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Всего несколько дней остаётся до конца голосования за место проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код». И на данный момент Челябинская область занимает третье место. Но совсем рядом подобрался Ставропольский край и Южный Урал рискует потерять шансы на проведение этого проекта.

Поэтому глава Челябинска Наталья Котова призвала горожан активнее голосовать за проведение «Культурного кода». Она отметила, что стрит-арт меняет облик Челябинска.

«В интернете развернулась борьба между городами страны за право проведения фестиваля уличного искусства «Культурный код». Уважаемые мои подписчики, поддержите, пожалуйста, Челябинск. Уверена, что городу будет полезен такой фестиваль. Благодаря граффити наша привычная, да что тут скрывать, местами скучная советская архитектура оживает, получает второе рождение», — написала Наталья Котова в своём Инстаграм-аккаунте.

Отметим, что право проведения фестиваля получат три региона, занявшие лидирующие позиции. На первой строчке находится внезапно вырвавшийся Нижний Новгород, затем идёт Татарстан и замыкает тройку Челябинск.

Проголосовать за проведение на Южном Урале стрит-арт фестиваля «Культурный код» можно здесь.