Челябинск почти завоевал лидерство в голосовании за проведение стрит-арт фестиваля

До конца отбора осталось меньше двух дней, мегаполису нужна поддержка южноуральцев.

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Жители Челябинской области всерьёз заинтересовались проведением в регионе фестиваля уличного искусства «Культурный код». Он пройдет в трёх регионах, занявших лидирующие позиции в голосовании, которое проходит в социальной сети «Вконтакте».

На данный момент в рейтинге лидирует Ставропольский край. Процесс сбора голосов закончится 4 марта. Челябинская область отстала лишь на тысячу голосов, поэтому есть шанс взобраться на самый верх.

Отметим, что проведение данного стрит-арт фестиваля на территории Южного Урала уже поддержали губернатор Челябинской области Алексей Текслер, мэр города Наталья Котова, а также многие художники, граффитисты и даже спортсмены.

Для проведения фестиваля в Челябинске уже выделили 13 фасадов домов по улице Гагарина. Также, если наш регион выиграет в голосовании, в рамках фестиваля в городе пройдут мастер-классы и лекции по современному искусству.