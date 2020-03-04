Художников обрадовало проведение фестиваля «Культурный код» в Челябинске

Граффитисты считают это отличным шансом для преображения города.

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Челябинская область победила в голосовании за проведение фестиваля уличного искусства «Культурный код». За южноуральскую столицу свой голос отдали почти 24 процента всех участников опроса. Граффитисты положительно отреагировали на победу.

«Очень приятно осознавать, что все жители города приняли активное участие в голосовании. Я считаю, что для города такой фестиваль очень нужен. Наш город примет какие-то новые цвета яркие. Приедет очень много знаменитых художников: как русских, так и из заграницы», — прокомментировал руководитель ассоциации художников Павел Щеклеин.

Напомним, фестиваль пройдет с 15 апреля по 30 октября, в нем примут участие 40 художников-граффитистов со всего мира. Они нарисуют на домах более 100 уникальных и красочных граффити.