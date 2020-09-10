В «Плодушке» райтеры украсили опоры теплотрассы

На них появились работы объединения «Граффити Россия».

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Челябинские райтеры раскрасили опоры теплотрассы в парке «Плодушка». Вместо серых конструкций теперь красуются изображения фруктов, овощей и растений. Работы выполняют в рамках регионального фестиваля граффити. Авторами выступили райтеры объединения «Граффити Россия».



«Плодушка — знаковое место для Ленинского района. У нас сразу появилась идея сделать яркие эскизы цветов, ягод. Сейчас пешеходная зона преобразилась. На объекте работают два художника из Челябинска — Игорь Поляков и Денис Замятин»,— поделился руководитель ассоциации художников «Граффити Россия» Павел Щеклеин.

За благоустройство зоны проголосовало более 37 000 человек. Инициативу также поддержала компания «УСТЭК-Челябинск». В администрации Ленинского района считают, что благодаря работе райтеров «Плодушка» будет популярна и у любителей фотосессий. Всего художники преобразят 18 опор воздушной теплотрассы парка.

Отметим, областной фестиваль граффити проходит в пяти городах области: Челябинске, Бакале, Златоусте, Миассе и Магнитогорске. В областном центре помимо «Плодушки» в рамках события также преобразятся путепровод на Братьев Кашириных и подземный переход в центре города.