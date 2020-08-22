«Праздник не заканчивается»: областной фестиваль граффити анонсировал Алексей Текслер

«Культурный код» в Челябинске подходит к концу.

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Совсем скоро завершится фестиваль уличного искусства «Культурный код», который проходит в Челябинске с 1 по 25 августа. Муралы на фасадах домов становятся всё красивее и красочнее, и совсем скоро жители Челябинска смогут увидеть полноценные граффити.

«Муралы украсили город, сделали его современнее. Получилось здорово, правда? Талантливые художники со всей страны доказали, что граффити — это настоящее, большее искусство. Спасибо им. Но праздник не заканчивается. Он продолжается областным фестивалем граффити. С 25 августа по 15 сентября в Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Бакале появится ещё 12 объектов стрит-арт»,— сообщил Алексей Текслер.

И если в Челябинске граффити создают таланты со всей России, то во время областного фестиваля муралы создадут местные художники.

Напомним, красочные граффити рисуют на фасадах домов, расположенных на улице Университетская Набережная. «Культурный код» также проходит в Нижегородской области, Ставропольском крае и Республике Татарстан.