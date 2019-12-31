В Пласте появился уникальный мобильный Дом Культуры

В преддверии Нового года его посетил Алексей Текслер.

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В Пласте появилось уникальное место — Дом Культуры, который можно поставить в любой части города. У него имеется все нужное: сцена, звуковое и световое оборудование для полного погружения в происходящее событие. И этот мобильный ДК развернули на главной площади города, где по соседству находится ледовый городок.

И в преддверии Нового года горожан пригласили посмотреть праздничный концерт прямо на улице, во время игры с детьми. Также жителей Пласта приехал поздравить и губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе со своей супругой Ириной.

Он посмотрел, как украсили город к празднику, пообщался с горожанами и узнал их настроение, никому не отказывал в фотографии.

Сами же горожане отмечают, что этот передвижной ДК важен не только для самого Пласта, но и для небольших сел и деревень.

«Настроение отличное, праздничное. Мы очень рады, что губернатор к нам приехал. Этот мобильный дом культуры нам очень нужен. Ведь у нас много сельских поселений и он будет туда приезжать с концертами», — отмечают жители Пласта.

Глава региона также не забыл сделать и себе памятное фото. Семья Текслер сфотографировалась у еще одного новогоднего атрибута — огромной пушистой живой ели.