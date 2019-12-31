Отремонтированный детский сад посетил Алексей Текслер в Магнитогорске

Здание образовательного учреждения стояло заброшенным много лет.

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Во время рабочего визита в Магнитогорск Алексей Текслер со своей супругой Ириной посетил детский сад № 150. Много лет здание учреждения было заброшенным, в нем не было даже стекол. Во время визита губернатора в Магнитогорск в апреле, он принял решение о направлении средств на восстановление детского сада.

Губернатор принял участие в детском утреннике, пообщался с малышами и их родителями, а также вручил новогодние подарки.

«Около 20 лет это здание не использовалось по прямому назначению. Этот детский сад был построен рядом с домами, которые расположены вокруг. Правильно и справедливо, что мы детям возвращаем то, что у них забрали ранее. Теперь около 100 детей могут ходить туда. В этом микрорайоне была очередь, сейчас она отсутствует. Мне приятно, что эти решения были приняты недавно, а мы уже видим результат. Результат — это самое важное, это счастливые лица детей и родителей», — подчеркнул глава региона.

В 2019 году в регионе появилось 11 детских садов. На 2020 год запланировано строительство еще 13 новых садиков. За ближайшие несколько лет региону предстоит решить важную задачу: полностью закрыть очередь для детей до полутора лет.