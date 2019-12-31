«Сделать жизнь лучше»: Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Новым годом

Губернатор подчеркнул, что в 2020 году Челябинскую область ждут большие изменения к лучшему.

Послушать 00:00

Алексей Текслер записал видео-обращение к южноуральцам, в котором поздравил их с новым годом и пожелал перемен к лучшему. Губернатор Челябинской области отметил, что в следующем году регион ждут важные события и большие преобразования.

«Мы примем десятки мероприятий саммитов ШОС и БРИКС, вместе со страной отметим 75-летие Великой Победы. Южный Урал достоин быть одним из самых успешных и привлекательных регионов России. И я уверен, что наша общая работа и взаимная поддержка позволят Челябинской области воплотить в жизнь стратегические планы в сфере экономики и экологии, программы социального развития и благоустройства, масштабные национальные проекты и личные инициативы южноуральцев. Мы сделаем все, чтобы каждый житель мог гордиться своей областью, родным городом и поселком», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор поблагодарил жителей региона за труд и любовь к своей области, а также пожелал в новом году успешной работы, семейного благополучия, душевного покоя и крепкого здоровья.