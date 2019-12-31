Алексей и Ирина Текслер прибыли на место трагедии в Магнитогорске

Глава региона с супругой посетили панихиду по погибшим.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга Ирина приехали в Магнитогорск, на место трагедии, которая произошла 31 декабря 2018 года. Супруги посетили памятный сквер, который был создан на месте подъездов № 7 и 8, дома № 164 по проспекту Карла Маркса. На его территории образовался стихийный мемориал, жители города несут туда цветы и мягкие игрушки.

«Год назад произошла трагедия, которая сплотила всех магнитогорцев, всех южноуральцев, всех жителей нашей страны. Мы помним каждого, из 39 погибших. Я не мог не приехать сюда вместе с супругой, почтить память тех людей, которые погибли. Мы всегда будем их помнить», — отметил Алексей Текслер.

После глава региона и первая леди отправились в Свято-Вознесенский собор, где проходит панихида по погибшим. Во всех храмах города собираются магнитогорцы, приходят и те, кого трагедия лично не коснулась.

«Там жил сын подруги. Мы сразу поняли, что это тот самый дом. Мы помним об этом, поэтому все это мы испытали, было тяжело, прошлый Новый год был трудный для всех. Мы просыпаемся и ложимся спать с мыслью, что трагедия произошла», — рассказывает сайту «Первый областной» жительница Магнитогорска Татьяна Ерошкина.

Напомним, что трагедия произошла утром 31 декабря 2018 года. Взрыв бытового газа в многоквартирном доме прогремел в 6 утра, пока большинство жильцов находилось в своих кроватях. Под завалами погибло 39 человек, в их числе 6 детей.

Сотрудники медиахолдинга ОТВ подготовили фильм о событиях той страшной ночи. Посмотреть его можно здесь.