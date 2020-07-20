В ПФР не пересчитывают пенсии за «Советский стаж»

Данная процедура прошла ещё в 2009 году, заявили специалисты.

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Появившаяся в интернете информация о том, что пенсионный фонд России ведёт перерасчёт выплат за «советский стаж» не соответствует действительности. Об этом сайту «Первый областной» рассказали представители ПФР в регионе.



Отмечается, что данная информация стала появляться в интернете. Людей уверяют, что для получения доплаты надо обратиться в пенсионный фонд. Однако в ПФР напоминают, что переоценка за стаж до 1991 года проходила в 2009 году и называлась валоризацией. Тогда специалисты ПФР пересчитали все назначенные пенсии до 31 декабря 2009. Уже с 2010 года начисление выплат проходило с учётом валоризации. Это значит, что «Советский стаж» уже учтён в текущей пенсии.

«Доплаты пенсионерам, как правило, обещают юридические фирмы. За деньги они предлагают пожилым людям помощь в оформлении необходимых запросов. Но в результате ответ на эти запросы один — перерасчет произведен и на данный момент никаких доплат за „советский стаж“ не положено. В итоге пенсионер просто отдает деньги за псевдоюридические услуги»,— пояснили «Первому областному» в пресс-службе ОПФР по Челябинской области.

В ПФР также обращают внимание пенсионеров, что Также обращаем внимание пенсионеров, что пенсионный фонд не осуществляет доплат к юбилеям совместной жизни супругов. Актуальная информация по вопросам пенсионного обеспечения публикуется на сайте pfrf. ru.