297 тысяч семей Челябинской области получили выплаты для детей

Всего было перечислено более 4 миллиардов рублей.

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В Международный день защиты детей южноуральские семьи начали получать анонсированные ранее пособия. Более 4 миллиардов рублей было перечислено по заявлениям на выплаты для детей от 3 до 16 лет в Челябинской области. Средства будут выплачены по заявлениям, которые родители подали до 28 мая включительно.



Всего в понедельник средства, общей суммой более 4,2 миллиарда рублей, были выплачены на 424 490 детей 297 тысяч семей региона, что является больше чем половиной от ожидаемой численности. Всего по расчетам пенсионного фонда выплату должны получить полмиллиона детей.

«Сотрудники управлений ПФР обработали все поступившие на региональный уровень заявления. При этом количество отказных решений по этим заявлениям не превысило 2 %. Основной причиной отказа в выплате является дублирование заявления, отсутствие права, а также наличие ошибок при заполнении данных, из-за чего невозможно идентифицировать ребенка в государственном реестре записей актов гражданского состояния», — рассказали «Первому областному» в региональном отделении ПФР.

Тем же, кому в выплате отказали из-за некорректного заполнения заявления, необходимо подать его повторно. При этом если детей от 3 до 16 лет несколько, а допущена ошибка в данных только одного ребенка, заполнить заявление заново нужно именно на этого ребенка, добавили в ведомстве. Подать заявление можно до 1 октября 2020 года через портал «Госуслуги», а также через МФЦ или территориальный ПФР.

Напомним, семьи с детьми, рожденными в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года включительно, получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого такого ребенка, начиная с 1 июня. Соответствующий указом был подписан Президентом России. Средства предоставляются независимо от наличия права на материнский капитал.