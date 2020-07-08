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Экс-руководитель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин вошёл в состав комиссии по экологии общественной палаты России. Об этом он объявил на своей странице во «Вконтакте» сегодня, 8 июля.
Общественник подчеркнул, что в частности будет заниматься проблемами экологии Южного Урала. По словам Олега Дубровина, они требуют обсуждения на федеральном уровне.
«Считаю, что проблемы экологии в регионе одни из самых наболевших и подлежат обсуждению, решению, в том числе и на федеральном уровне. Уверен, что благодаря вашей поддержке, мы вместе сможем изменить ситуацию в лучшую сторону»,— рассказал Олег Дубровин.
Общественник анонсировал и первое заседание комиссии. Оно планируется в двадцатых числа июля.