Олег Дубровин вошел в комиссию по экологии общественной палаты РФ

Общественник займется проблемами на Южном Урале.

Послушать 00:00

Экс-руководитель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин вошёл в состав комиссии по экологии общественной палаты России. Об этом он объявил на своей странице во «Вконтакте» сегодня, 8 июля.



Общественник подчеркнул, что в частности будет заниматься проблемами экологии Южного Урала. По словам Олега Дубровина, они требуют обсуждения на федеральном уровне.

«Считаю, что проблемы экологии в регионе одни из самых наболевших и подлежат обсуждению, решению, в том числе и на федеральном уровне. Уверен, что благодаря вашей поддержке, мы вместе сможем изменить ситуацию в лучшую сторону»,— рассказал Олег Дубровин.

Общественник анонсировал и первое заседание комиссии. Оно планируется в двадцатых числа июля.