Челябинская область лидирует среди УрФО по количеству проголосовавших

За прошлые сутки галочку в бланках поставили более 223 тысяч человек.

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Центральная избирательная комиссия Российской Федерации поделились числом проголосовавших граждан по поправкам в Конституцию по каждому региону страны.

Так, за первый день голосования Челябинская область заняла лидирующую позицию среди всех регионов Уральского федерального округа. Лишь за первые сутки в регионе оставили свой голос более 223 тысяч человек.

Среди проголосовавших также есть и знаменитые люди Челябинской области. К примеру, избирательные участки уже посетили дирижер челябинского симфонического оркестра Адик Абдурахманов и председатель областного совета ветеранов войны Анатолий Сурков.

Они оба оценили подход к безопасности избирателей — всем пришедшим выдают маску, перчатки, ручку. На входе обязательно измеряют температуру и присутствует антисептик.

«Я честно говоря даже удивлен. Мало того, что когда заходишь у тебя измеряют температуру, так еще и выдают одноразовые перчатки, и даже там маски есть, одноразовая ручка! Презент еще домой», — поделился Адик Абдурахманов.

Не забывают о своих обязанностях и представители общественной палаты Челябинской области. Они продолжают наблюдение за ходом всего голосования — активно отрабатываются все вопросы и жалобы от жителей региона.

«17 из 22 обратившихся на горячую линию интересовали условия, при которых они могут проголосовать на дому. Всем звонившим были даны консультации. Напомним, воспользоваться правом голосования на дому может любой желающий, а не только пенсионеры или люди, находящиеся на больничном, как уверены некоторые граждане. Для голосования на дому не нужна никакая особая причина. Кроме того, чтобы сообщить о своем желании вовсе необязательно идти в участковую избирательную комиссию и писать там заявление. Достаточно обратиться в УИК по телефону. Легитимность голосования на дому контролируют общественные наблюдатели», — сообщили общественники.

Напомним, что голосовать можно каждый день, вплоть до 1 июля включительно. Все участки работают с 8 утра до 8 вечера. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию специально растянули на несколько дней — чтобы не допустить столпотворений на избирательных участках и, как следствие, избежать массовую заражаемость коронавирусной инфекцией.