Справки о наличии или отсутствии судимости больше не выдают в отделах МВД

Теперь с такими заявлениями нужно обращаться в МФЦ.

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10 февраля 2020 начал действовать приказ Министерства внутренних дел РФ с утвержденным Административным регламентом МВД России по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии или отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования, что говорит об исключении варианта получения такой справки в территориальных органах МВД РФ на районном уровне.

«Согласно приказу в районные Отделы полиции УМВД России по Челябинску перестали принимать заявления от граждан на выдачу справок, подтверждающих наличие или отсутствие судимости», — сообщают пресс-службе УМВД России по Челябинску.

Теперь такая услуга доступна в МФЦ на ул. Труда, 164 или Информационном центре ГУ МВД России по Челябинской области на ул. Елькина, 34. Также оформить заявление можно на едином портале «Госуслуг».