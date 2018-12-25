/ Южноуральцы продолжат пользоваться скидками на портале Госуслуг

Пошлины при подаче заявлений онлайн на 30% меньше.

Жители Челябинской области получили отличный «подарок» к Новому году: на портале Госуслуг продлили скидку на все пошлины. Целых два года на 30% меньше будут платить южноуральцы, оформляя паспорт или подавая заявление в ЗАГС. Естественно, скидка начисляется автоматически всем физическим лицам, но только при оформлении документов через портал и при безналичной оплате.

До недавнего времени у скидки был ограниченный срок действия. Она работала только до 2019 года. Теперь скидку продлили на два года: в 2019 и 2020 году она еще точно будет действовать. Соответствующие изменения внесены статьей 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ. — сообщили сайту «Первый областной»

Пример экономии: оформление загранпаспорта нового образца при обращении в МФЦ или МВД обойдется в 5 тысяч рублей. Если отправить заявление через Госуслуги, заплатить нужно будет всего лишь 3500 рублей.