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сегодня в 17:09
Бронзовые медали, Чемпионат мира и единоборства. Значимые спортивные события 2018 года
«Первый областной» собрал значимые события в этой сфере.
/ Южноуральцы продолжат пользоваться скидками на портале Госуслуг

Южноуральцы продолжат пользоваться скидками на портале Госуслуг

Пошлины при подаче заявлений онлайн на 30% меньше.
сегодня в 15:38
  |  Общество

Жители Челябинской области получили отличный «подарок» к Новому году: на портале Госуслуг продлили скидку на все пошлины. Целых два года на 30% меньше будут платить южноуральцы, оформляя паспорт или подавая заявление в ЗАГС. Естественно, скидка начисляется автоматически всем физическим лицам, но только при оформлении документов через портал и при безналичной оплате.

До недавнего времени у скидки был ограниченный срок действия. Она работала только до 2019 года. Теперь скидку продлили на два года: в 2019 и 2020 году она еще точно будет действовать. Соответствующие изменения внесены статьей 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ. — сообщили сайту «Первый областной»

Пример экономии: оформление загранпаспорта нового образца при обращении в МФЦ или МВД обойдется в 5 тысяч рублей. Если отправить заявление через Госуслуги, заплатить нужно будет всего лишь 3500 рублей.

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