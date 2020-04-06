Поправки, изменяющие налоговые ставки, приняли в Заксобрании Челябинской области

Изменения внесены с целью поддержки малого и среднего бизнеса.

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Законодательное собрание Челябинской области в первом и третьем чтениях приняли поправки, изменяющие налоговые ставки для тех, кто работает по упрощенной системе налогообложения.

«Закон снижает ставки до 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, осуществляющих определенные виды деятельности, наиболее подверженные падению спроса в результате сложившейся ситуации. Снижает ставки до 1 процента для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых объектом налогообложения являются доходы, осуществляющих определенные виды деятельности, наиболее подверженные падению спроса в результате сложившейся ситуации», — сообщает пресс-служба Законодательного собрания.

Снижение налоговых ставок предусмотрено для компаний, чей вид деятельности наиболее пострадал в связи с распространением коронавирусной инфекции. Список данных сфер одобрен председателем правительства РФ Андреем Белоусовым. Кроме того, в него были включены компании, производящие кинофильмы, а также телепрограммы; компании, предоставляющие соцслуги в виде дневного ухода за детьми, а также творческая деятельность, организация развлечений.

Поддержать законопроектом получится около 7 тысяч предпринимателей. В таком случае из бюджета выпадет почти 450 миллионов рублей.