Экономим на услугах ЖКХ: советы эксперта

В связи с очередным повышением тарифов с 1 июля рекомендации по экономии как нельзя кстати.

Послушать 00:00

С 1 июля 2020 года плата за коммунальные услуги снова вырастет в среднем на 4%. Но возможно ли хоть немного сэкономить на услугах ЖКХ? Генеральный директор компании «Городские инновационные технологии» Сергей Минко уверен, что такая возможность есть, и назвал несколько законных способов.

По его словам, для начала следует установить счётчики потребления на электроэнергию, газ и воду. Если они отсутствуют, то потребление рассчитывается в зависимости от числа проживающих в помещении.

«Установка счетчика, например, позволяет без излишней экономии воды сократить стоимость платежей минимум в два раза»,

— рассказал Сергей Минко изданию «Прайм».

Во-вторых, оплачивать счета следует ежемесячно. Это позволит избежать штрафов и других ненужных начислений, и таким образом потребитель сэкономит несколько сотен рублей.

К снижению расходов приведут установка энергосберегающих ламп и пластиковых окон. Последние необходимы для того, чтобы не допускать расхода тепла зимой.

«Даже регулярное мытье светильников и плафонов, а также штор на окнах позволяет экономить — ведь тогда дневной свет проникает в помещение лучше, а для освещения достаточно менее мощной лампочки»,— добавляет эксперт.

Однако не стоит подключаться к различным сетям в целях экономии, советует Минько. Это может привести не только к аварии, но и к большому штрафу по статье «Хищение ресурсов».