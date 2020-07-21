В переходе в центре Челябинска открылись подъёмники

Устройства предназначены для маломобильных групп населения.

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В подземном переходе в Центре Челябинска установили подъёмники. Новые конструкции в количестве трёх штук предназначены для маломобильных групп населения. Об этом сегодня, 21 июля, «Первому областному» рассказали в пресс-службе администрации города.



«В подземных пешеходных переходах на площади Революции по направлению к Арбитражному суду, Молодёжному театру и павильону сотовой связи заработали три комплекса подъёмных устройств для маломобильных групп населения. График работы подъёмников: в будние дни с 07.00 часов до 22.00 часов; в выходные дни с 07.00 часов до 23.00 часов»,— отметили в пресс-службе челябинской мэрии.

Для помощи с передвижением на подъёмнике люди с ограниченными возможностями могут обратиться к оператору. Для этого необходимо позвонить на номер 8 (922) 744-58-43, добавили в мэрии.

Отметим, что в администрации Челябинска анонсировали начало работ по очистке ливнёвок города. Мероприятия проведут на 5 улицах. С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.