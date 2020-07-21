Из-за очистки ливнёвок в Челябинске ограничат движение

Работу проведут на 5 улицах.

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В Челябинске начались работы по очистке ливнёвок. Об этом во вторник, 21 июля сообщили в пресс-службе городской мэрии. Представители администрации предупредили, что в связи с работами на некоторых участках городских дорог временно ограничат движение. Всего процедуру проведут на 5 улицах.



«Продолжаются работы на сетях ливневой канализации. Возможно ограничение дорожного движения на непродолжительный период. Обследование и ремонт сетей: улица Родькина, улица Гагарина, 30А, улица Туруханская, 12. Промывка и очистка сетей: улица Блюхера, улица Богдана Хмельницкого», — сообщили «Первому областному» в пресс-службе администрации Челябинска.

В администрации также напомнили, что на территории Челябинска ведутся работы по замене светильников наружного освещения. Это значит, что на некоторых улицах в дневное время может включаться свет. По состоянию на вторник, 21 июля, в перечень вошло 9 участков. Это улицы Каслинская, Красноармейская, Черкасская, Аральская, Жигулевская, Сеченова, Доменная, Мартеновская и переулок Барнаульский.