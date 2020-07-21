Масляное пятно на реке Миасс встревожило челябинцев

Проверить его происхождение предстоит специалистам регионального министерства экологии.

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Жители Челябинска обнаружили, что по реке Миасс разливается масляное пятно. О том, что возле здания недостроенного конгресс-холла на реке виднеется масло, челябинцы сообщили в Министерство экологии Челябинской области. Специалисты министерства отправились на указанное место, чтобы осмотреть близлежащую территорию и установить причину появления масляного пятна.

«Одной из возможных причин является поверхностный смыв нефтепродуктов с городских дорог после проливных дождей. Ситуации, когда после ливней остатки нефтепродуктов с автомагистралей попадают в водные объекты, бывают в любом городе мира. Несомненно, это загрязнение реки, и допускать этого нельзя», — сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Министерство экологии Челябинской области направит в администрацию города уведомление о том, что необходимо расположить ливневые стоки вдали от реки. Также администрации напомнят о том, что нужно следить за состоянием стоков, чтобы вода после дождей проходила по ливневкам, а не попадала в реку.