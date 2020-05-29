В пенсионном фонде не запрашивают данные банковских карт

Специалисты пояснили, в каких случаях они звонят гражданам.

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Во время пандемии коронавируса в Челябинской области увеличились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и социальных служб и просят жителей региона сообщить свои персональные данные.



В связи с этим с заявлением выступили представители регионального пенсионного фонда. В ведомстве пояснили — сотрудники ПФР никогда не запрашивают реквизиты банковских карт.

«Отделение Пенсионного фонда по Челябинской области напоминает, что сотрудники ведомства не запрашивают по телефону номер банковской карты, код ее безопасности (CVV или CCV), пин-код или кодовое слово, сведения об открытии карты. Также специалисты ПФР не ходят по домам для сбора и уточнения персональных данных граждан»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ПФР по Челябинской области.

Также в организации отметили, что в некоторых случаях у специалистов ПФР возникает необходимость связаться по телефону с получателями пенсий, социальных выплат или владельцами сертификатов на материнский капитал. В этом случае каждый телефонный звонок регистрируется в специальной программе, где указывается тема и результат беседы.

Если вам позвонили и представились специалистом ПФР, а вы сомневаетесь в достоверности звонка, необходимо обратится в клиентскую службу управления пенсионного фонда для уточнения такой информации. Телефоны и адреса районных ПФР можно уточнить на сайте организации в разделе «Контакты региона».