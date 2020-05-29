Клиенты НПФ «Сафмар» получают пенсии досрочно

Таким образом, фонд обеспечивает своевременную финансовую поддержку своих клиентов в период пандемии.



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Клиенты НПФ «Сафмар» получают пенсионные выплаты раньше установленных сроков уже третий месяц подряд: практика была одобрена руководством фонда и внедрена в марте после введения режима самоизоляции. Большинство переводов осуществляется на банковские карты с зачислением день в день, избавляя пенсионеров от необходимости посещения филиалов банков и почтовых отделений для получения выплат.

В текущем месяце НПФ «Сафмар» перечисляет пенсии за июнь: суммарный объем выплаченных денежных средств по негосударственному пенсионному обеспечению составил более 35 млн рублей — их получили свыше 7 тысяч пенсионеров. Были произведены срочные и единовременные выплаты в рамках обязательного пенсионного страхования, также 6 тысячам пенсионеров начислили накопительную пенсию — в целом 25,3 млн рублей. 35 млн рублей получили правопреемники застрахованных лиц.

Таким образом, в течение мая фонд выплатил клиентам более 95 млн рублей, а за четыре месяца 2020 года — более 560 млн рублей и еще почти 145 млн наследникам своих клиентов. Выплаты по программам добровольных накоплений составили 268,4 млн рублей.

«Сейчас складывается очень непростая ситуация у старшего поколения: они вынуждены жестко выдерживать режим самоизоляции, а многие работающие пенсионеры уходят в неоплачиваемый отпуск или берут больничный. Досрочное зачисление пенсий и единовременных выплат станет своевременной финансовой поддержкой для них»,— подчеркнул операционный директор НПФ «САФМАР» Денис Рудоманенко.

Напомним, что с марта 2020 Пенсионный фонд России начал досрочно перечислять пенсии россиянам в связи с пандемией и введением обязательного режима самоизоляции в большинстве регионов РФ для лиц пенсионного возраста.