В челябинском пенсионном фонде сотрудница заразилась COVID-19

Ее коллег отправили на двухнедельный карантин.

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У одной из сотрудниц челябинского управлении Пенсионного фонда Российской Федерации был обнаружена коронавирусная инфекция.

Девушка работает в УПФР Курчатовского района, и ранее она ушла на больничный. О том, что у нее выявлен COVID-19 стало известно лишь 19 мая. Об этом «Первому областному» рассказали в ОПФР по Челябинской области.

«Информация о тех, кто контактировал с данным сотрудником, была оперативно передана в Роспотребнадзор», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на карантин отправлены 14 сотрудников отделения в Курчатовском районе. У всех были взяты анализы на коронавирус.

Напомним, что на сегодняшний день, 20 мая, в Челябинской области подтверждено 1969 случаев заражения COVID-19. Вылечилось 694 человека, 23 умерли.