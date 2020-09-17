Отопление включили в девяти детских садах Челябинска

Также тепло появилось в одной из больниц города.

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В Челябинске к теплу начали подключать социальные объекты. Оно появилось уже в девяти детсадах и одной больнице в четверг, 17 сентября. Чтобы сделать это раньше старта отопительного сезона, от руководителя учреждения требуется заявление.

Согласно постановлению Правительства РФ, отопительный период начинается после того, как среднесуточная температура воздуха продержится на отметке ниже восьми градусов по Цельсию пять дней подряд. Завершается подача ресурса, когда воздух прогреется выше установленной нормы, и такая температура продержится в течение стольких же дней.

«У детских садов, школ, больниц и других социальных учреждений есть возможность получить отопление раньше старта отопительного сезона. Для этого руководителю учреждения необходимо обратиться в свою теплоснабжающую организацию с заявлением и подтвердить готовность объекта к приему теплоносителя», — пояснили в пресс-службе администрации Челябинска.

Учреждения, расположенные в многоквартирных домах, могут быть подключены при других условиях. Необходимо, чтобы собственники приняли решение на общем собрании, дом должен быть технически готов, кроме того, УК должна подать заявку на имя теплоснабжающей организации.