Уровень осадков превысил норму в 3 раза за прошедшие сутки в Челябинске

Аварийная бригада продолжает устранять последствия подтоплений в городе.

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В Челябинске вновь превышена норма осадков за последние сутки. Уровень их достиг 40,3 миллиметра, что превышает норму в 3,3 раза. За несколько дней выпала пятикратная декадная норма осадков. МБУ «ЭВИС» продолжает обрабатывать заявки о подтоплениях, которые поступают в диспетчерскую службу.

За ночь поступило более 50 обращений, специалисты обработали каждую, которая находится в их компетенции.

«За прошедшие сутки принято более 50, отработано 48 заявок по подтоплениям в разных районах города Челябинска. На особом контроле участки вблизи учреждений социальной сферы. Силами семи дежурных бригад откачано более 66 кубометров воды, очищены и промыты 30 дождеприемных решеток, 50 погонных метров трубопроводов, 43 погонных метра траншей и канав. Работы выполняются с привлечением всей необходимой спецтехники», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе городской администрации.

Поступали и обращения о подтоплениях, которые расположены на территориях, не относящихся к компетенции МБУ «ЭВИС». Например, заявка поступила о подтоплении в промышленной зоне от Валдайской до Складской. Но данная территория принадлежит промышленным предприятиям, которые и должны содержать данный проезд.

МБУ «ЭВИС» круглосуточно мониторит состояние системы ливневой канализации на автодорогах Челябинска. Если вы заметили подтопление дороги, вы можете сообщить об этом в диспетчерскую службу ведомства по телефону: 8(351)727-46-26.