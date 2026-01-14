В парках Челябинска закрыли катки из‑за морозов 14 января

Температура в Челябинске опустилась до −28 градусов

Сегодня, 14 января, из-за аномально холодной погоды катки в городских парках Челябинска закрыли, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.

Покататься сегодня не получится в парке Гагарина и Горсаду имени Пушкина. В последнем отменили сеансы и в четверг, 15 января.

Об отмене сеансов в парке Терешковой на момент публикации в комитете не сообщили. Но следует учитывать, что каток не работает при температуре −25 градусов и ниже.

Из-за морозов погоду в Челябинской области признали опасной. Очные занятия в школах этим утром отменили в ряде муниципалитетов.

По прогнозам, в предстоящие сутки в регионе станет еще холоднее.