Сегодня, 14 января, из-за аномально холодной погоды катки в городских парках Челябинска закрыли, сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре.
Покататься сегодня не получится в парке Гагарина и Горсаду имени Пушкина. В последнем отменили сеансы и в четверг, 15 января.
Об отмене сеансов в парке Терешковой на момент публикации в комитете не сообщили. Но следует учитывать, что каток не работает при температуре −25 градусов и ниже.
Из-за морозов погоду в Челябинской области признали опасной. Очные занятия в школах этим утром отменили в ряде муниципалитетов.
По прогнозам, в предстоящие сутки в регионе станет еще холоднее.