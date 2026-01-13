Самая холодная ночь ожидается в Челябинской области с 14 на 15 января

Температура опустится до −36°C

В Челябинской области самая холодная январская ночь будет с 14 на 15 января, рассказала журналистам медиахолдинга «Первый областной» начальник отдела метеопрогнозов Екатерина Выходцева. В регионе температура местами опустится до −36 градусов.

А уже в ближайшую ночь, с 13 на 14 января, регион окажется на периферии мощного антициклона, который принесет сильные морозы.

«Арктический антициклон опускается на материк и охватывает большую часть Западной Сибири и Урала. Челябинская область находится под влиянием ее периферии, и арктический холодный воздух охватит наш регион уже следующей ночью», — пояснила Екатерина Выходцева.

По прогнозу, осадков в ближайшие дни практически не ожидается, а ветер будет слабым. Исключением станет юг области, где возможны порывы до 12 метров в секунду. Основной угрозой станет резкое падение температуры: в Челябинске до −31...-32°C, по области — до −33°C.

Метеоролог также обратила внимание на гололед и изморозь, которые сохранятся на дорогах. Она призвала автомобилистов быть предельно осторожными, учитывая сложные дорожные условия в сочетании с экстремальными морозами.

К отмене занятий в школах Челябинска сейчас готовятся в мэрии. Оповещать учеников об отмене уроков будут заранее.