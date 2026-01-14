Установившуюся в Челябинской области погоду признали опасной

В регионе действует предупреждение об аномальных морозах

Оранжевый, предпоследний уровень погодной опасности действует в Челябинской области из-за морозов. Напомним, в эти дни средняя температура ниже климатической нормы на 7 градусов и более. Об этом говорится на сайте Гидрометеоцентра России.

«Погода в Челябинской области опасна. Предупреждение об аномальных морозах действует до 20:00 17 января»,— говорится в сообщении.

По прогнозам, пик морозов ожидается в ночь на четверг, 15 января.

Сегодня в ряде районов Челябинской области из-за низкой температуры отменили очные занятия в школах. В ГАИ автомобилистов призвали отказаться от дальних поездок.

Ранее мы рассказывали, как утепляться в условиях суровой зимы.