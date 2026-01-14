В школах Челябинской области отменяют занятия 14 января из-за сильных морозов

В столице Южного Урала дома оставили учащихся с 1 по 7 класс

В понедельник, 14 января, в нескольких муниципалитетах Челябинской области из-за аномально низких температур отменены занятия в школах. Решения принимаются на местном уровне в зависимости от погодных условий.

В Челябинске Комитет по делам образования отменил очные занятия для учащихся с 1 по 7 классы обеих смен. Информацию разместили на ресурсах ЕДДС.

В Миассе занятия отменены только для учащихся 1-4 классов первой смены. Об этом сообщило МКУ «Управление ГОЧС» г. Миасс.

В Красноармейском муниципальном округе отмена распространяется на все классы с 1 по 11 и также касается обеих смен. Образовательный процесс для этих учеников будет организован в дистанционном формате, передает «Маяк».

Родителям рекомендовано следить за официальными сообщениями от управления образования своих муниципалитетов, так как решения о режиме обучения в морозные дни могут оперативно меняться в зависимости от актуальной температуры воздуха.

Самой холодной будет ночь с 14 на 15 января, об этом предупреждали синоптики.