В пансионате «Радуга Урала» ответили на претензии по чесотке

Учреждение проверил кожно-венерологический диспансер.

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Получив в свой адрес претензии от родственника бывшей постоялицы, руководство пансионата отправило заявку на проведение осмотра социального учреждения специалистом из кожно-венерологического диспансера. 20 февраля врач-дерматовенеролог Елена Акимова проверила кожные покровы всех постояльцев пансионата и заключила, что чесотки в данный момент ни у кого не выявлено.

«Я осмотрела два этажа и пенсионеров, и сотрудников, а те, кто находился в одной палате с больной, проходят профилактическое лечение», — сказала врач-дерматовенеролог ГБУЗ «ОКВД № 3» Елена Авдеева.

Специалист заключила, что чесотка передается контактно-бытовым путем, определяется визуально — это мелкая сыпь с парными ходами чесоточного клеща, которая локализуется, как правило, на животе. Если заражение старое, то сыпь распространяется по всему телу.

«Когда родственник забирал Зою Нестеровну из пансионата, претензий к состоянию ее здоровья в наш адрес не было, не поступали от него жалобы и с момента выписки до настоящего дня», — отметила директор ООО «Радуга Урала» Наталья Суханова.

Повторный осмотр проживающих в пансионате будет проведен через 10 дней.

Напомним, что внук бывшей постоялицы пансионата обратился в нашу редакцию с жалобой, что его бабушку заразили в учреждении чесоткой. Сейчас старушка проходит лечение на дому.