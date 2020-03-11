Эхо «Золотой осени»: еще один частный дом престарелых стал причиной скандала в Челябинске

Жалобы появились в СМИ, но руководство пансионата их опровергает.

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В челябинских СМИ широко обсуждают очередной скандал вокруг частного пансионата престарелых и инвалидов «Гармония». Родственники пожилых постояльцев утверждают, что уход за стариками и инвалидами ужасный: сиделок почти нет; сверх суммы, оговорённой в соглашении, приходится ещё платить по несколько тысяч, а тут ещё 87-летнюю женщину пригрозили выгнать.

Отзывы и жалобы об учреждении в интернете самые разные: кто-то пишет, что уход за пожилыми просто неудовлетворительный, «никакого организованного досуга, кормят отвратительно, всё разворовывается, лекарства даются не вовремя или вообще не даются, на жалобы стариков всем наплевать», другие же сообщают совершенно противоположное.

В пансионате рассказанную в СМИ историю называют слухами. Руководитель местного филиала «Гармонии» Евгения Мартынова рассказала, что за каждым их постояльцев установлен личный контроль. Жалобы же, по ее мнению рождаются из-за психологических особенностей пожилых людей.

«Пожилые люди наравне с детьми являются самой незащищённой частью населения, поэтому порой они понимают, что с ними происходит, но в силу каких-то ограничений не могут об этом сообщить. Несмотря на жалобы на небольшое число сиделок, у нас на каждого постояльца есть своя сиделка, которая несёт за него ответственность, сведения о самочувствии постояльца сообщаются его родственникам. Но всё происходит в рекомендательной, а не в ультимативной форме»,— рассказала сайту «Первый областной» директор частного учреждения.

В министерстве социальных отношений сообщили, что им подконтрольны только государственные дома престарелых. Жалобы, поступающие в ведомство из частных пансионатов, приходят просто не по адресу. Тем не менее, в региональном Минсоце подтвердили, что по поводу «Гармонии» негативные сообщения все же поступали.

«Какие-то жалобы к нам поступали, да, но поскольку организация негосударственная и не состоит в реестре поставщиков социальных услуг, то мы как контрольно-надзорный орган не можем осуществить там проверку. На это имеет права только прокуратура»,— сообщила пресс-секретарь Минсоца региона Елена Давлетшина.

Судя по описанию на сайте пансионата «Гармония», в комнатах проживает до четырёх человек, при этом постояльцы имеют возможность ежедневно гулять в экологически-чистой зоне, получают шестиразовое индивидуально составленное питание и необходимые психологическую, физическую и эмоциональную поддержку. При этом указано, что первые три дня постоялец проводит в пансионате бесплатно, и если в этот период принимает решение съехать, то плата с него не взимается.

Напомним, в прошлом году громкий скандал разгорелся вокруг частного дома престарелых «Золотая осень» в Челябинске. В пансионат нагрянула неожиданная прокурорская проверка, после которой было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности». Расследование дела продолжается.