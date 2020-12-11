Врачи из Малой Сосновки получили в подарок успокоительные полотна

Несколько живописных картин украсят стены новой инфекционной больницы.

Группа художников из Челябинска создает картины в подарок больницам. На днях они побывали в Малой Сосновке и подарили два полотна местным врачам, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

«Картины написаны маслом. Специально выбраны спокойные и успокаивающие тона, чтобы врачи могли почувствовать покой и отдохнуть от тяжёлой работы. Картины можно трогать, они имеют рельефную текстуру, это способствует ускорению восстановления», — говорит художница Екатерина Никанорова.

В рамках большого проекта «Исцеляющие полотна» группа художников подарила госпитальным базам Челябинской области более двух десятков картин.