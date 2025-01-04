В Озерске с аншлагом проходит новогодний спектакль «Снежное путешествие»

На сцене театра кукол показана история двух снеговиков

В озерском театре кукол «Золотой петушок» с аншлагом проходит премьера детского спектакля «Снежное путешествие». Об этом сообщает пресс-служба администрации Озерского городского округа.





Режиссер спектакля — Борис Ходырев, художник — Анна Макарова, композитор — Сергей Моисеев.

Зрители погружаются в захватывающую добрую историю о двух очаровательных снеговичках. Снежные герои после насыщенного путешествия отдадут все свое тепло и щедрость тем, кто в этом нуждается, чтобы спасти тех, кому нужна помощь.





Даже самые маленькие зрители, затаив дыхание, смотрят постановку от начала до конца. А после спектакля детей ждет веселая интермедия возле нарядной театральной елки.