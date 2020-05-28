В Озерске обнаружили двух новых зараженных COVID-19

Источником стал семейный очаг.

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В Озерске за последние сутки зафиксировали два новых случая заражения COVID-19. Всего на территории городского округа было 33 случая заболевания, случаев выздоровления — 5. Среди заболевших — 3 ребенка.

«Выявлено два новых случая заболевания коронавирусной инфекцией: женщина, 1962 года рождения, заболевание обнаружено при обращении за медицинской помощью, и женщина 1972 года рождения, источник заражения — „семейный“ очаг», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе администрации городского округа.

Из общего числа заболевших трое находятся в Челябинске, двое остаются дома. Одна пациентка лечится в медучреждении Кыштыма, еще 22 человека госпитализированы в инфекционном отделении Клинической больницы № 71.

Кроме того, 225 человек в южноуральской запретке находятся на 14-дневном карантине по постановлению Роспотребнадзора.