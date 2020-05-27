Информацию о вспышке коронавируса в ЧВВАКУШе прокомментировали в ЦВО

В пресс-службе ведомства сообщили о 13 заболевших.

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Вспышка COVID-19 зафиксирована в челябинском ЧВВАКУШе. Сначала анализ подтвердился у одного из военнослужащих филиала военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина», дислоцированного в Челябинск.

Его сразу же доставили в инфекционный стационар военного медучреждения, где он и находится до сих пор. Все, кто контактировал с больным, находятся на карантине. Кроме того, еще у 12 военных выявили положительные анализы на COVID-19. Пациенты находятся на лечении, болезнь протекает бессимптомно.

«В училище на постоянной основе проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий по дезинфекции, внешней и внутренней санитарной обработке объектов инфраструктуры и материальных средств», — прокомментировали в пресс-службе ЦВО.

Также в сообщении говорится, что, начиная с мая, основную часть курсантов отправили в летний отпуск. В ЧВВАКУШе остались те, кто проходят летную практику, а также члены личного состава, которые необходимы для обеспечения жизнедеятельности учебного заведения.