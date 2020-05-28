Скачок вверх. 148 больных коронавирусом зарегистрировано за прошедшие сутки

Южноуральцы задаются вопросом о преждевременном снятии ограничений.

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Резкий рост числа больных коронавирусом зафиксирован за прошедшие сутки в Челябинской области. Всего за этот период инфекция подтвердилась у 148 человек.



Таким образом, общее число больных COVID-19 за весь период пандемии составляет 2586 южноуральцев, сообщает Министерство здравоохранения Челябинской области. Также за сутки из больниц выписаны 49 человек.

«На утро 28 мая в регионе подтверждены 2586 случаев заболевания COVID-19, + 148 новых подтверждений ко вчерашнему дню. Больных COVID-19 — 1433 человек. За прошедшие сутки выписано 49 человек. Всего 1106 пациентов выздоровели и выписаны из больниц»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе минздрава региона.

Помимо этого 12 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы страны. Кроме того, 2 человека скончались за прошедшие сутки. У одного из них COVID-19 был основным заболеванием.

«За прошедшие сутки умерло 2 человека: от COVID-19 — пациентка, 71 год. От других причин: атеросклеротическая болезнь сердца, ишемическая болезнь сердца, ковид сопутствующий — пациент, 84 года»,— добавили в министерстве здравоохранения.

Все жители области с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах. Там они получают необходимое лечение. Пациенты без клинических проявлений и не входящие в группы риска, лечатся под присмотром врачей, на дому. Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора.

Напомним, в регионе продолжают работу «горячие линии» минздрава и правительства. Номера телефонов:8 (351) 240-15-16 и 8-800-201-41-88.