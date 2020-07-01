В отношении живодеров, мучавших львенка Симбу, возбуждено уголовное дело

Об этом заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

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Львенок Симба, живущий в данный момент в приюте диких животных «Спаси меня» в Челябинске, был спасен из ужасных условий ветврачом и зоозащитником Кареном Даллакяном.

И за его жизнь было решено бороться всеми силами, а также восстановить справедливость в отношении прежних хозяев, которые издевались над малышом.

И вечером 30 июня, депутат Госдумы Владимир Бурматов через соцсети объявил, что по факту издевательства над Симбой возбуждено уголовное дело.

«До этого, пока мы не вмешались, полиция возбуждать уголовное дело отказывалась. Мы направили депутатский запрос в прокуратуру. Прокуратура провела проверку. По итогам проверки принятое по данному факту решение об отказе в возбуждении уголовного дела прокуратурой г. Избербаша отменено как незаконное, материалы возвращены в орган дознания на дополнительную проверку с указаниями о возбуждении уголовного дела», — сообщил Владимир Бурматов.

Дело возбуждено по ч.1 с.245 УК РФ (жестокое обращение с животными). И ход расследования взят прокуратурой на контроль. Так что теперь за львенка будут бороться на законодательном уровне.

Также депутат поделился, что прокуратурой внесено представление в ОМВД России по городу Избербаш, в связи с выявленными нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

Напомним, история, поразила всю Россию в конце марта. Челябинскому «Доктору Айболиту» стало известно об ужасном деянии над львенком, которому на тот момент еще не было даже года. Он принадлежал фотографу, который ломал Симбе лапы и кости, чтобы тот был покорнее, ведь фотографировались только туристы. Когда туристический сезон закончился, а лев стал проявлять характер, ребенка в ужасном состоянии, когда он даже не мог ходить, было решено продать.

Сейчас же львенок счастлив и почти здоров. Он до сих пор восстанавливается под чутким надзором Карена Даллакяна. Симба уже радует всех тем, что может бегать и играть. А также он готовится уехать жить в Африку вместе с живущим в приюте леопардом Евой.