Спасенный львенок Симба принимает поздравления с днем рождения

Маленького хищника поздравил Владимир Бурматов.

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В приюте для диких животных «Спаси меня» сегодня поздравляют именинника. Львенок Симба, которого спас ветеринар Карен Даллакян, сегодня, 15 июня, празднует свой день рождения. Многие люди пришли поздравить маленького хищника с тем, что ему исполнился год, среди них был и депутат Государственной Думы Владимир Бурматов.

«История с Симбой очень яркая, благодаря ей удалось выйти на след целого преступного синдиката, который занимается незаконным оборотом животных, в том числе редких и краснокнижных животных. Про Симбу знают все, но там, судя по всему, таких Симб еще большое количество, нам рассказывают, что у них эти животные даже не под именами, а под номерами „лев № 18“, „лев № 17“. Трудно представить, сколько еще таких бедолаг. Хорошо, что у Симбы все хорошо закончилось, но надо, чтобы и у остальных животных судьба сложилась благополучно», — рассказал депутат Госдумы.

Симба был спасен и привезен к Карену Даллакяну из Дагестана, куда он попал с курортов России. Там его использовали как реквизит для фотосессий, малышу намеренно повредили позвоночник и лапу, для того, чтобы он был менее подвижен.

«Даже я не думал, что удастся спаси Симбу, не давал ему шанса на жизнь. Но он стойко перенес все операции, лечение, быстро шел на поправку. Сейчас у него начали меняться молочные зубы, это хороший знак. Это значит, что восстановлен баланс микроэлементов и витаминов в организме, значит восстанавливается костная ткань, хрящи, и скоро Симба сможет ходить и бегать на лужайке», — делится эмоциями после спасения хищника ветеринар и зоозащитник Карен Даллакян.

Людей же, которые незаконно содержат и продают диких животных, по закону ждет наказание. Владимир Бурматов готовит запросы для инициации проверок, чтобы сеть торговцев зверятами была обнаружена и привлечена к уголовной ответственности.