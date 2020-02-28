В отлове Копейска у собак подозревают чуму

Наличие инфекции у животных пока не подтверждено.

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На протяжении многих лет в Копейске работает отлов собак. Но 14 февраля общественники организовали там проверку и обнаружили животных с конъюнктивитом, течением из носа и другими признаками чумки собак. Но в самом отлове сделать зону карантина не могут — у них большие долги за ныне стоящие вольеры.

«Из-за того, что нет зоны карантина, сложно было дать клиническую картину. Нахождение животных в этих клетках дало возможность провести только внешний осмотр. Проведя внешний осмотр, у трех животных были выявлены признаки инфекционных заболеваний», — рассказала Светлана Пупышева, заведующая ветеринарным отделом Копейска.

Отмечается, что чумка у собак — заболевание, которое обязательно нужно дифференцировать от других инфекций. И это болезнь, которая протекает очень быстро и губительно для животного.

«Сегодня говорить о том: чума это или не чума — можно только при подтверждении диагноза в аккредитованной лаборатории. И после чего уже принимать меры», — отметил Александр Печенкин, начальник ОГБУ «Красноармейская ветстанция».

На данный момент работы по отлову контролирует МУП Городская служба заказчика. И они дали конкретные рекомендации. Для начала нужно отделить больных животных от здоровых.

«Необходимо в обязательном порядке животных идентифицировать биркованием, чипированием. Чтобы мы понимали: когда животное отловлено, в каком состоянии оно, с какой территории оно поступило в Копейск. Ну и самое главное, что нужно сделать — определить тип болезни. Если она есть», — подчеркнул Илья Антонов, начальник Городской службы заказчика.

Наличие чумки подтвердить могут только медицинские анализы. На их взятие требуется время. Но на данный момент несколько собак уже умерли.