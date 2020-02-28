Фото в гробу: жительница Челябинской области шокировала соцсети

Необычное фото обсуждают пользователи интернета.

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Пользователи интернета активно обсуждают фото жительницы Златоуста в необычном антураже. На снимке видно, как женщина прилегла в гроб, взяв в руки искусственные цветы.

В комментариях жители Челябинской области, вспоминая приметы и народную мудрость, пишут, что такой поступок может привести к дурным последствиями. Другие же предполагают, что снимок сделан в музее и ничего страшного не произошло.

«Прежде чем писать и оскорблять человека, погуглите — в Питере и Москве есть музеи эмоций и приколов, там много еще чего можно увидеть», — пишет жительница Челябинской области.

Судя по личной странице женщины с необычным фото в соцсетях, она занимается оформлением свадеб и юбилеев, а также оказывает в помощь в проведении праздников. После резонансной истории женщина написала в соцсети пост о том, чтобы за неё не волновались.

«Друзья мои! Спешу сообщить, что я жива и здорова! Мало того, разгуливаю и наслаждаюсь видами Санкт-Петербурга»,— сообщила героиня снимка.

Также она подтвердила, что фото сделано в «Музее эмоций».