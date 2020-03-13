Споры за лучшего друга: депутат Госдумы не хочет возвращать законным хозяевам спасённого им пса

Он нашёл сбитое животное на дороге.

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В конце осени, когда только пришёл первый снег, депутат Госдумы Андрей Барышев ехал на своей машине через Красноармейский район Челябинской области. На дороге он увидел лежащего и окровавленного спаниеля.

Он незамедлительно отвёз собаку к ветеринарам, хотя поначалу его было довольно сложно взять на руки — пёс не давал себя трогать. Позже выяснилось, что у него сломаны рёбра, а также были обнаружены отит, ушной клещ, глисты. Некоторое время спаниель, которому позже дали кличку Бим — из-за его чёрных ушек — лечился в ветклинике.

За это время Андрей Барышев пытался найти законных хозяев собаки, чтобы вернуть питомца домой. Но за небольшое время он очень привязался к нему, как к собственному ребёнку. Да и хозяева не объявлялись. Поэтому депутат оставил пса себе, и вот уже около полугода четвероногий живёт с ним и ещё одной собакой — Бучем.

«Бучу восемь лет, а Биму — три года. Собаки обе дружат. Не дерутся, всё время играют, обожают людей. Обе собаки охотничьи, всё время что-то роют, ищут, им нужен простор, всё время надо двигаться. Но я сам не охотник, поэтому просто живём активным образом жизни и часто гуляем в бору», — поделился Андрей Барышев.

Также новый хозяин Бима рассказал, что и старшая собака появилась у него внезапно — просто пришла во двор и никак не хотела уходить. Но в целом Андрей Барышев занимается собаками больше 20 лет, у него за это время были разные породы. А вот кошек у себя дома депутат Госдумы не держит. Но признаётся, что эти собаки бы и с ними ладили.

Спустя почти полгода хозяева найденыша все же объявились. Оказалось, что это никакой не Бим, а Джек. И у него был дом в посёлке Бродокалмак в Красноармейском районе. Прежние хозяева врождённые охотничьи навыки спаниеля использовали по назначению.

«Джек жил у нас с месячного возраста. Прививки ставили ему каждый год, как и двум другим нашим собакам. Есть паспорт, только без фотографии. Все соседи его знают, все с ним дружили. И с другими животными он дружил. Никуда не уходил, жил в своей будке. Он у нас был охотником, ездил с нами и друзьями на охоту», — рассказала Светлана Козлова, бывшая хозяйка Джека.

Только Джек-Бим действительно любил сбегать. Он не был привязан и делал всё, что хотел. Поэтому иногда он рыл подкоп под воротами и уходил гулять. Но прежние хозяева признаются, что их питомец всегда возвращался домой, а когда этого не случилось, они тут же бросились его искать и написали объявление о пропаже.

Сейчас у Андрея Барышева и Светланы Козловой идёт стадия переговоров. Обе стороны хотят одного — оставить себе этого юркого и верного спаниеля. Андрей Барышев готов возместить ущерб за собаку, отдав им сумму на нового щенка такой же породы.

«Я не измеряю его ни деньгами, ничем вообще. Если речь зайдёт о деньгах, то это будет самый лёгкий путь решения вопроса. Любовь ведь не меряется деньгами. Я готов на любые компромиссы, главное, чтобы собака была в безопасности. Я понимаю их чувства, но здесь нет правых и виноватых. Проехать мимо лежащей на дороге собаки я не мог. Все живы и здоровы», — отмечает Андрей Барышев.

Сейчас обе стороны будут договариваться о дальнейших действиях. Но ясно одно — борьба за собаку идёт мощная, ведь Джек-Бим очень предан людям. Этим он и влюбляет в себя всех окружающих.

Увидеть, как в данный момент живёт пёс, а также узнать о его прошлой семье вы сможете уже завтра, 14 марта, в программе «Время новостей. Итоги» в 21:30 на телеканале ОТВ.