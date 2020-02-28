Високосный год: чего ждать от 29 февраля

Рассказываем, нужно ли бояться «длинного» 2020-го.

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Какими бы ни были поверья, астрономы настаивают, что 29 февраля — обычный день, как и 365 других в году. На небе в эту дату ничего особенно не происходит: так сказать, крутится в штатном режиме.

Во времена правления римского императора Гая Юлия Цезаря солнечно-лунный календарь сменился на солнечный и появился дополнительный день. В тот период год было принято начинать с марта, поэтому заканчивался он февралем. Изначально февраль состоял из 29 дней, а в високосный должен был увеличиться до 30, если бы не одна легенда.

«Когда делили календарные дни, сыну Юлия Цезаря Огустину (месяц август) тоже захотелось чем-то выделиться, и в августе появился 31 день. С тех пор июль и август имеют в себе по 31 дню, а февраль только 28», — рассказывает директор астрокомплекса ЮУРГГПУ Жанна Буйло.

Кстати, специалисты считают, что обилие людских суеверий, связанных с високосным годом, вызвано банальной неосведомленностью по части астрономии, а опасаться на самом деле ничего не стоит.