В отделениях «Почты России» могут начать продавать алкоголь

Для этого компания просит внести поправки в пять законодательных актов.

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«Почта России» запросила 85 миллиардов рублей на модернизацию своих отделений. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на документ компании.

В присланном письме предложена новая концепция отделений «Почты России» в городах и населенных пунктах с населением до 20 тыс. человек. Компания планирует превратить их в так называемые «Центры притяжения», которые будут предлагать дополнительные услуги, помимо профильных. Среди них: выдача кредитов, прием вкладов, обмен валют, продажа лекарств и товаров народного потребления (в том числе алкоголя), а также различные государственные, социальные, медицинские и образовательные услуги. Причиной для подобной трансформации отделений в компании называют непопулярность традиционной почты в сравнении с электронной.

Для реализации проекта «Почте России» потребуется почти 85 миллиардов: 66,4 — на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 — на капитальный ремонт отделений, 7,7 — для расширения площадей отделений. Кроме того запланировано внедрение передвижных и модульных отделений.

На данный момент документ отправлен на рассмотрение в соответствующие министерства. Ответ от ведомств компания ожидает к началу сентября.